تعرض فتاة لإدخال 10 قنينات زجاجية في مؤخرتها ومهبلها

مليكة فؤاد(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط المغربية، قرارًا بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتورطين في مقتل فتاة للشهر المقبل؛ مع إعطاء مهلة إعداد دفاع المتهمين العشرة في القضية.

وتعود التفاصيل المروعة، إلى قيام 10 أشخاص بتعذيب فتاة وهتك عرضها بطريقة وحشية تحت تأثير الأقراص المخدرة؛ حيث قاموا بإدخال 10 قنينات زجاجية في مؤخرة الفتاة الضحية ومهبلها؛ مما أفضى بها إلى الموت.

ويواجه المتهمون، تهمًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة، فضلًا عن تسجيل صورة الضحية دون موافقتها بقصد التشهير بها.