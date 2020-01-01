«الكلباني» يرد بقسوة على متابع: «مناقشة الغبي أصعب من نقل جبل»

علي القحطاني(صدى):

رد الشيخ عادل الكلباني إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض، بقسوة على أحد الأشخاص الذي يتسائل عن سبب التهنئة بدخول شهر رمضان المبارك والأعياد.

ووجه أحد المتابعين تساؤل إلى الشيخ «الكلباني» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا «طيب ليش نهنئ نفسنا بدخول رمضان والعيد، ما تفرق جا اليوم أو بكرا أو بعده، أو وقفنا في عرفه اليوم أو امس أو بكره، ماهو المستند اللي عندك ان رمضان او عيد هالسنة كويس وفيه لك خير؟!، أو جا محرم قبل صفر أو العكس».

وقال «الكلباني» في رد قاسي على هذا المتابع، معلقًا «مناقشة الغبي أصعب من نقل جبل من مكانه»، وسط الكثير من الانتقادات التي طالت المتابع والشيخ عادل الكلباني.