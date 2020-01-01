ريال مدريد يواصل محاولاته لخطف مهاجم ليفربول

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى ضخم النجم السنغالي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، إذ أبدى النادي رغبته في إبعاد اللاعب عن ليفربول.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي «ماني»؛ لمعرفة رد فعل اللاعب حيال الانضمام إلى خط الهجوم الخاص بالفريق إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة.

وحاص ريال مدريدج خلال الصيف الماضي، ضم «ماني» ولكن الأمر لم يتم في ذلك الوقت، وسط توقعات بعدم إتمام الصفقة خلال هذه المرة أيضًا، إذ ترمي العديد من التقارير إلى رفض ليفربول جميع العروض التي سيقدمها ريال مدريد للتعاقد مع النجم السنغالي.