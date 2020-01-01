امرأة تمسك بذراع البابا فرنسيس وتثير غضبه (فيديو)

وكالات(صدى):

قدم البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، اعتذاره قبل صلاة التبشير الملائكي؛ لعصبيته مساء أمس الثلاثاء حيال امرأة آسيوية أمسكت بذراعه بقوة في ساحة القديس بطرس.

وقال في اعتذاره بينما كان يطل من شرفة على ساحة القديس بطرس: «في كثير من الأحيان نفقد صبرنا، وهذا يحصل لي أيضًا، وانا أعتذر على المثال السيء الذي صدر عني البارحة».

وظهر البابا فرنسيس مساء أمس الثلاثاء، في مقطع فيديو، وهو مغتاظًا بعدما أمسكت امرأة بذراعه بشدة خلال جولة له على مصلين في ساحة القديس بطرس في اليوم الأخير من 2019.

وبدأت الواقعة، عندنا أمسكت امرأة آسيوية بذارع البابا فرنسيس ودفعته باتجاهها بعدما قبل الكثير من الأطفال الذين احتشدوا أمام مغارة عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس الشاسعة، ما كاد أن يُسقطه أرضًا.

وظلت المرأة تتلفظ بكلام غير مسموع وغير مفهوم، بينما ظهرت علامات الانزعاج والألم على البابا فرنسيس حتى تمكن من الإفلات منها من خلال ضربها على ذراعها.