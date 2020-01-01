بالفيديو.. أبرز مزايا الرشاش الروسي الخطير «بي كيه إم»

موسكو(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، عن مواصفات المدفع الرشاش الروسي “بي كيه إم”، الذي يعد من أخطر فئة في المدافع الرشاشة وأكثرها دقة؛ حيث يستخدم طلقات عيار (54*7.62 مم).

ويعمل هذا النوع من الرشاشات في الاتحاد السوفيتي وعدد من دول العالم، منذ بدء إنتاجه في عام 1969؛ فيما يبلغ طوله 119.3 سم، ووزنه دون طلقات 8.9 كيلو جرامًا؛ حيث يمكن أن يطلق 650 طلقة في الدقيقة، ويصل مداه المؤثر إلى 1000 متر.

ويعد الرشاش ” بي كيه إم ” أكثر استخدامًا في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنها مصر وإسرائيل، فيما تم تطوير العديد من النسخ منه، بصورة تساهم في جعلها أكثر كفاءة من النسخ السابقة؛ بينما يعمل في ظروف بيئية مختلفة، ويتم تزويده بمخزن ذخيرة من أحزمة يصل عددها إلى 250 طلقة.