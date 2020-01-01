بالفيديو.. المليشيات العراقية تستخدم النساء لاقتحام السفارة الأمريكية

بغداد(صدى):

استخدمت المليشيات العراقية، النساء في تحقيق مطامعهم وأغراضهم في زعزعة استقرار البلاد؛ حيث جلبت السيدات التابعات لهم الحجارة للفصائل الموالية لإيران والتابعة للحشد الشعبي لقذفها نحو مبنى السفارة الأمريكية أثناء اقتحامها أمس الثلاثاء.

وكانت ميليشيات عراقية موالية لإيران، قد حاولت اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، فيما ظهرت أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، في أيدي الذين هاجموا السفارة ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات.

وندد المشاركون في الهجوم، بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة بالسفارة.