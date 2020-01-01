قطر تفرج عن المجموعة المتبقية من مشجعي الترجي التونسي المحتجزين

نواف السالم(صدى):

أصدرت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بإطلاق سراح التونسيين الأربعة «من مشجعي الترجي التونسي» الموقوفين منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا في الدوحة، على أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة استكمال إجراءات ترحيلهم.

وأوقفت قطر هؤلاء المشجعين لاشتباه في تعاطيهم المخدرات، ومنهم «الشاب محمد المرايحي، محب الترجي الرياضي التونسي» الذي كان محل تضامن ومساندة من قبل عدد كبير من جماهير فريقه.

وأخلت السلطات القطرية سبيل 14 مشجعًا من أنصار فريق الترجي التونسي كانوا أوقفوا بسبب إثارة الشغب، بينما احتفظت بعدد آخر للتحقيق في شبهة تعاطي مخدرات.

ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بوزارة الخارجية التونسية، قائلًا إن المشجعين أوقفوا، يوم الأربعاء في مطار الدوحة الدولي بتهمة الشغب على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية، وكان المشجعون في رحلة انطلقت من مطار قرطاج الدولي لحضور بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة ومؤازرة فريقهم الترجي.

وأشار المصدر إلى أن السلطات القطرية أفرجت عن الموقوفين إثر مساع قامت بها القنصلية التونسية، غير أنه جرى الاحتفاظ بعدد آخر من المشجعين رهن الإيقاف للتحقيق معهم في شبهة تعاطي المخدرات.

وحل الترجي، بطل أفريقيا في النسختين الماضيتين، في المركز الخامس بعد الفوز على السد القطري في مباريات تحديد المركز الخامس والسادس بستة أهداف مقابل هدفين، في البطولة التي فاز بها ليفربول الإنجليزي.