بالفيديو..«الزعاق» يوضح الفرق بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة

عادل الحربي(صدى):

نشر الدكتور خالد الزعاق ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مقطع فيديو جديد يوضح فيه الفرق بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة.

وقال الزعاق “السنة الميلادية تنقسم إلى قسمين، سنون بسيطة وسنون كبيسة، السنون البسيطة عدد أيامها 365 يوماً وتنتهي في اليوم الذي بدأت فيه، أما الكبيسة عدد أيامها 366 يوماً وتنتهي في اليوم الذي يلي اليوم الذي بدأت فيه”.

وأضاف الزعاق “عام 2019 كانت سنة بسيطة، 365 يوماً وانتهت يوم الثلاثاء لأنها بدأت الثلاثاء، أمام 2020 سنة كبيسة عدد أيامها 366 يوماً وستتنتهي في يوم الخميس لأنها بدأت يوم الأربعاء”.

وتابع الزعاق “وعدد أيام الشهر الميلادي إما 28 أو 29 أو 30 أو 31 يوم، و28 و29 هذه خاصة بشهر فبراير، فإذا كانت السنة بسيطة كان عدد أيامه 28 يوم وإذا كانت كبيسة كان عدد أيامه 29 يوم، يعني المولود يوم 29 فبراير لا يحتفل بيوم ميلاده إلا كل 4 سنين مرة واحدة”.