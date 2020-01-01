وفاة رجل أمن أثناء ملاحقة أحد المطلوبين بالرياض

علي القحطاني(صدى):

لقى رجل أمن من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، مصرعه اليوم الأربعاء، على إثر تعرض دوريته إلى حادث تصادم أثناء تأدية مهام عمله.

وفي التفاصيل، تعرضت دورية أمنية لحادث مروري أثناء أداء عملها ومتابعة أحد الأشخاص، بالقرب من إسكان الحرس الوطني شرق الرياض، بعد متابعة أحد الأشخاص.

وباشرت الجهات المعنية الحادث، وعلى الفور تم نقل رجل الأمن المتوفي «قائد الدورية» إلى المستشفى، بينما تعرّض زميله المعاون للإصابة، وفي النهاية تم القبض على الشخص المطلوب.