ربط نقاط البيع في المملكة والكويت عبر الشبكة الخليجية

خالد الظفيري(صدى):

كشف بنك الكويت المركزي، عن ربط أجهزة نقاط البيع في الكويت والسعودية عبر الشبكة الخليجية، اعتبارا من اليوم الأربعاء؛ مما يتيح لعملاء البنوك سداد ثمن مشترياتهم في البلدين مباشرة عبر ” الشبكة الخليجية ” بدلا من استخدام الشبكات العالمية.

ومن جانبه، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أمس الثلاثاء، أن هذه الخطوة ستوفر مجموعة من المزايا للعملاء إذ سيستفيد حاملو البطاقات المصرفية الصادرة من البنوك في الكويت أو السعودية من انخفاض الرسوم المصرفية المحتسبة على مشترياتهم.

وقال ” الهاشل ” أن حاملي البطاقات سيستفيدون أيضاً من انخفاض قيمة فرق العملة عند تحويل تكلفة الشراء إلى العملة المحلية؛ مشيراً إلى حرص (المركزي) على تطوير البنية التحتية لنظم الدفع وتوظيف احدث النظم والتقنيات المتبعة عالميا في هذا المجال؛ كما أن استكمال الربط بين الشبكتين يؤدي إلى رفع كفاءة العمليات.

وأكد أنه سيعزز مستوى الأمان إذ يتطلب اتمام عملية الدفع ادخال الرقم السري للعميل، ولا يكتفى بالبطاقة والتوقيع على الوصل؛ مما يقلل من مخاطر عمليات الاحتيال ويعزز من سرية المعلومات؛ لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجه الاستراتيجي لدى (المركزي) نحو تطوير البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور محمد الهاشل إلى تطوير مجموعة من نظم الدفع والتسوية الإلكترونية التي ساهمت في تسهيل حركة الأموال وإعداد البنية التحتية للاقتصاد الرقمي؛ بينما في وقت سابق، تم ربط خدمة نقاط البيع مع كل من البحرين وعمان وقطر.