معجبة تعلق على تصرف هيفاء وهبي برأس السنة

بيروت(صدى):

علقت إحدى المعجبات على تصرف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أثناء إحياءها حفلين غنائيين ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية 2020 في مصر.

وشهد أحد الحفلين الذي أحيته الفنانة اللبنانية داخل فنقد JW ماريوت، تصرف أخلاقي يكشف تواضع الفنانة ومدى حبها لجمهورها، إذ حرصت على الإنحناء على المسرح لتقبيل إحدى المعجبات بها.

وقالت إحدى المتابعات في تعليقها على هذا الموقف الإنساني: «‏تطلعوا كيف وطت على الستيج القمر ملكة الجمال وملكة المسرح وملكة كل شي تسلم على امرأة من الحضور احترامًا لها كل مرة بقول يقبرني جمالك هالمرة اسمحيلي قول ياعمري يقبرني اخلاقك يا اكابر يا مرباية يا كلاس».

وتألقت هيفاء وهبي في الحفل بإطلالة مثيرة للغاية، إذ حرصت على ارتداء فستان طويل من توقيع المصمم المصري العالمي هاني البحيري، باللون الأخضر النيون، مع فتحة طويلة من الجانب الأيسر وفتحة صدر واسعة.