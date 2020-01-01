المنشطات السعودية تعلن عن قائمة المحظورات لعام 2020

ماجد محمد(صدى):

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن صدور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضياً للعام 2020م، والمعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA التي سيبدأ العمل بها ابتداءً من 1 يناير 2020م وحتى 31 ديسمبر 2020م.

وقالت اللجنة إنه وحرصاً منها في الحفاظ على سلامة الرياضي السعودي وظهوره بالمظهر المشرف، وتماشياً مع التوجهات الوطنية والدولية التي تحارب هذا الداء، فقد أصدرت كتاباً للقائمة باللغتين العربية والإنجليزية وُزّع على أكثر من 263 جهة رياضية شملت جميع الأندية والاتحادات الرياضية السعودية.

وأكد المدير التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد أن القائمة تصدر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتحدّث سنوياً من WADA.

وأفاد أنه يمكن لأي رياضي الاطلاع وطباعة نسخة من هذه القائمة من خلال موقع اللجنة الإلكتروني: اضغط هنا