بعد أنباء رحيله.. مدرب الأرسنال يتمسك بـ«تشاكا»

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب الأرسنال ميكيل أرتيتا عن رغبته في بقاء جرانيت تشاكا .

وعن التكهنات حول رحيل اللاعب إلى لهرتا برلين الألماني، قال: “أتمنى ألا يرحل، لقد لعب بشكل جيد جداً أمام بورنموث، كان في قمة التركيز وقدم مباراة رائعة”.

وأضاف: “لكن بعد المباراة شعر بالمرض والحمى، وظل راقداً في السرير في اليومين الأخيرين، لهذا لم يشارك أمام تشيلسي”.

وذكر تقرير إخباري، الجمعة الماضي، أن نادي هرتا برلين توصل لاتفاق لضم تشاكا في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير الجاري.