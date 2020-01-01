بالفيديو.. سيارة أودي RS6 موديل 2020 تستعرض مميزاتها

برلين(صدى):

خضعت سيارة أودي RS6 موديل 2020 لسلسلة من اختبارات التسارع ومحاولات الوصول إلى سرعتها القصوى على طول طريق أوتوبان الألماني.

وأظهر فيديو سيارة أودي RS6 موديل 2020 وهي تستعرض أدائها، والتي استطاعت التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 3.47 ثانية فقط، وهو رقم كان مخصص للسيارات الفخمة في هذه الفئة.

وكشفت السيارة عن أداء مثير للإعجاب بنفس القدر فيما يتعلق بالتسارع الداخلي، حيث يتسارع قائد السيارة من سرعة 80 كلم/سا إلى 200 كلم/سا في عشر ثوان تقريباً، وتستمر السيارة في التسارع إلى أن تصل في النهاية إلى سرعة قصوى تبلغ 298 كلم/ساعة!.