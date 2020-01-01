تصرف غير لائق من أمينة العلي يُشعل غضب الجمهور
أشعلت الفنانة أمينة العلي غضب الجمهور بتصرف غريب ووصفه آخرون بأنه غير لائق.
ونشرت أمينة العلي صورة لها عبر حسابها على ” انستجرام” ، تستعرض فيها حذاء أحمر مكشوف كانت ترتديه، وعلقت على الصورة قائلة : «2020 بعد شوي بغير الصوره هل يمكن اتسرعت نزلتها؟».
وانتقد المتابعون تصرف «العلي» متسائلين عن السبب الذي يدفعها لمثل هذا التصرف الغريب، حيث تساءل البعض «ماذا تريد من استعراض قدمها»!.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90240 ] نشر منذ 1 ساعة
افااا يا أمينه ، ماانتي على عفشك أمينه ..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4683 ] نشر منذ 26 دقيقة
مافية الا استعراض للمفاتن هذي الايام
وش السالفة …بس مدري اللحم بالكيلو ولا بالجملة 😆😆