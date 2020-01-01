تصرف غير لائق من أمينة العلي يُشعل غضب الجمهور

اميرة خالد(صدى):

أشعلت الفنانة أمينة العلي غضب الجمهور بتصرف غريب ووصفه آخرون بأنه غير لائق.

ونشرت أمينة العلي صورة لها عبر حسابها على ” انستجرام” ، تستعرض فيها حذاء أحمر مكشوف كانت ترتديه، وعلقت على الصورة قائلة : «2020 بعد شوي بغير الصوره هل يمكن اتسرعت نزلتها؟».

وانتقد المتابعون تصرف «العلي» متسائلين عن السبب الذي يدفعها لمثل هذا التصرف الغريب، حيث تساءل البعض «ماذا تريد من استعراض قدمها»!.