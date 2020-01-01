سيدة تفاجأ بصور مخله لها على صفحة لتبادل الزوجات

القاهرة(صدى):

تفاجأت سيدة مصرية ، بنشر صورها على صفحة بموقع ” فيسبوك ” لتبادل الزوجات ، وقامت الشرطة بالقبض عليها.

وتعود الواقعة عندما ، القت الشرطة المصرية القبض على سيدة عقب نشر صورها عارية على صفحة مٌخل للآداب خاصة بتبادل الزوجات بالفيسبوك ، وتم تحديد مكان إقامتها ، ونقلها إلى مركز الشرطة لتقديمها للنيابة العامة للتحقيق معها.

واثناء سؤالها عن الواقعة ، تفاجأت الزوجه باتهامها بتهم مخله بالشرف حيث أكدوا لها أن صورها تم نشرها على صفحه تابعه للفيسبوك ، فأُصيبت الزوجه من هول الصدمه بحاله بكاء هستيرى أكدت أنها بريئه لكن كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل كانت في انتظارها فزوجها عامل الموبيليا قام بنشر صورها علي للتبادل الزوجات دون علمها.

وقالت الزوجة أنها ضحيه لتصرفات زوجها الذى تخلي عن رجولته وقام بتصويرها دون علمها ونشرها ، على الفور قامت الشرطة بضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الصور التى ينشرها هى لزوجته.