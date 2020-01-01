قبل أيام من المباراة.. صور كأس السوبر في جدة

ماجد محمد(صدى):

استعرض حساب بطولة السوبر السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، صور كأس البطولة المتواجد في مدينة جدة، وذلك قبل أيام قليلة عن المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي النصر ونظيره التعاون في مباراة مرتقبة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة «ملعب الجوهرة المشعة»، مساء السبت المقبل في كأس السوبر.

ويلعب النصر في المباراة بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويخوض التعاون المباراة بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة.