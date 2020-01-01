عشيق يقتل طفلة لبكائها أثناء ممارسته علاقة محرمة برفقة والدتها

القاهرة(صدى):

تجرد رجل مصري من الرحمة ، وأقدم على قتل طفلة عشيقته لبكائها المستمر أثناء ممارسته علاقة محرمة برفقة والدتها .

وبدأت أحداث الواقعة، بتلقي الشرطة المصرية في العجوزة ، من مستشفى القصر العيني، بوصول طفلة جثة هامدة إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتم التحفظ على والدة الطفلة التي قررت في بداية أقوالها، أن طفلتها أثناء لهوها أعلى السلم سقطت من الطابق الثالث.

ووأعلنت الشرطة في بيان إعلامي ، أنه تبين من الكشف الطبي عن وجود آثار ضرب وكدمات وسحجات متفرقة بجسد الطفلة، ومع مواجهة ضباط الشرطة للأم اعترفت بأن صديقها هو من انهال ضربًا على الطفلة .

وقالت ، أنه أثناء لهو الطفلة ظلت تٌحدث ضجة وتبكي خلال ممارستهما علاقة غير شرعية ، فانهال عليها بالضرب حتى ماتت ، ثم ساعدها في نقلها إلى المستشفى واختلقا رواية سقوطها من أعلى لعدم مسائلتهما قانونيًّا.