«بطن نيمار المنتفخة» تفتح النار عليه

طلال الغامدي(صدى):

هاجمت الصحف الفرنسية لاعب باريس سان جيرمان نيمار؛ بعد ظهوره بمظهر لا يناسبه كلاعب كرة قدم ورياضي.

وانتشر فيديو للاعب البرازيلي ظهر فيه خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وهو برفقة أصدقائه، نيني لاعب باريس سان جرمان السابق، وبطل التزلج غابرييل ميدينا.

وكان نيمار يظهر بدون قميص وظهرت بطنه بشكل بارز لا يليق به وقد تؤدي لتراجع مستواه.

لعب نيمار 10 مباريات من أصل 19 مباراة للفريق، وتواجد أساسيا في الملعب بدوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي، كما لعب بديلا بلقاء ريال مدريد.