«تداول» تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالهيئة بالرياض ، وذلك بمسمى ” اخصائي المشتريات والعقود ” .

وأوضحت الهيئة الشروط المطلوبة على النحو التالي :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية .

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

وينبغي على المتقدم أن تكون لديه عدة مهارات أبرزها القدرة على البحث عن موردين وتصنيفهم وتأهيلهم ، والتنسيق مع الإدارات المختلفة للتعرف على احتياجات التعاقد ، والمشاركة في تسوية النزاعات ، وغيرها من المهام ذات الصلة .

وحول موعد التقديم أبانت أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 1/1/ 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : اضغط هنا