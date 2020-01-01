«تداول» تعلن عن وظيفة شاغرة
كشفت هيئة السوق المالية عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالهيئة بالرياض ، وذلك بمسمى ” اخصائي المشتريات والعقود ” .
وأوضحت الهيئة الشروط المطلوبة على النحو التالي :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية .
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
وينبغي على المتقدم أن تكون لديه عدة مهارات أبرزها القدرة على البحث عن موردين وتصنيفهم وتأهيلهم ، والتنسيق مع الإدارات المختلفة للتعرف على احتياجات التعاقد ، والمشاركة في تسوية النزاعات ، وغيرها من المهام ذات الصلة .
وحول موعد التقديم أبانت أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 1/1/ 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : اضغط هنا
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