أحمد السقا يفاجيء متابع «شتمه» بالذهاب إلى منزله فجرا

القاهرة(صدى):

كشف الفنان أحمد السقا أنه لا يُجيد التعامل مع السوشيال ميديا، ويجدها أمرًا مزعجًأ.

وأعرب عن استنكاره من بعض التعليقات التي تصل إليه لما تحتوي عليه من شتائم، خاصة لو كانت تخص أهله سواء زوجته أو والدته كونهما خطًا أحمر لا يمكن تعديه.

وروى موقفًا وقع معه حول ذهابه إلى متابع ظل يشتمه قرابه الـ 6 أشهر، قائلًا إنه اضطر للذهاب إلى منزله في الفجر، وعندما شاهده الشاب سقط مُغشيًا عليه.

واكتشف أن والد هذا الشاب يعمل وكيلًا لوزارة التربية والتعليم، مضيفًا : “وقتها عاتبته وقلت له ربي ابنك جيدًا”.