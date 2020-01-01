مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 30.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8358.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وساكو، ومجموعة السريع، ووفرة، وأسلاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، والكثيري، والتأمين العربية، وسايكو، والبحري فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 2.75%.

فيما كانت أسهم شركات تعليم ريت، وأرامكو السعودية، وتبوك الزراعية، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وتعليم ريت، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 232.02 نقطة ليقفل عند مستوى 6947.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 آلاف سهم تقاسمتها 613 ص.