وظائف شاغرة بشركة الإتصالات السعودية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الإتصالات السعودية باب التقديم على وظائف هندسية شاغرة للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

– المسمى الوظيفي : مساعد أول إدارة المباني

وينبغي في المتقدم توفر الشروط التالية :

1- درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية أو ما يعادلها .

2- يفضل شهادة مهنية في إدارة المرافق .

3- خبرة لا تقل عن عامين في إدارة المباني والخدمات أو مجال ذا صلة .

4- خبرة في إدارة المرافق ” صيانة المباني وخدمات التنقل ، وغيرها ” .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً ن اليوم الأربعاء الموافق 1/1/ 2019 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا