وظائف شاغرة بشركة الإتصالات السعودية بالرياض
فتحت شركة الإتصالات السعودية باب التقديم على وظائف هندسية شاغرة للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
– المسمى الوظيفي : مساعد أول إدارة المباني
وينبغي في المتقدم توفر الشروط التالية :
1- درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية أو ما يعادلها .
2- يفضل شهادة مهنية في إدارة المرافق .
3- خبرة لا تقل عن عامين في إدارة المباني والخدمات أو مجال ذا صلة .
4- خبرة في إدارة المرافق ” صيانة المباني وخدمات التنقل ، وغيرها ” .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً ن اليوم الأربعاء الموافق 1/1/ 2019 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
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