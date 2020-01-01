مواطن يشكو من قراءة العداد رغم امتلاء الخزان.. و«المياه» تكشف السر

نايف السالم(صدى):

تفاعلت شركة المياه مع شكوى مواطن في المدينة المنورة، بعدما نشر مقطع فيديو يكشف خلاله أن العداد الذكي يقوم بالقراءة المستمرة حتى في حالة امتلاء الخزان.

وأوضح المواطن في مقطع الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قيمة فواتيره انخفضت بعد إغلاقه محبس ما قبل العداد الذكي.

وعلى الفور أرسلت شركة المياه عددًا من الموظفين إلى منزل المواطن، وتبين سلامة العداد الذكي بعد اختباره، فيما أكد موظفو الشركة أن المشكلة تكمن في وجود تسرب للمياه من رقبة الخزان الأرضي.

وبعد التأكد من صحة العداد، نشر المواطن مقطع فيديو آخر أكد خلاله على صحة كلام موظفو الشركة، موضحًا أنه بدأ في معالجة المشكلة في الخزان.