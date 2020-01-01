الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف يدشن نظام إدارة الأداء لأمانة منطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض نظام إدارة الأداء بالأمانة، تنفيذًا لأحد أبرز محاور برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتسعى الأمانة من خلال نظام الأداء إلى تحسين إنتاجية الموظفين وتفعيل مشاركتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، تماشيًا مع توجه القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تعزيز فاعلية الحكومة من خلال تحسين أداء الجهاز الحكومي، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتيح النظام تسجيل التوافق بين أهداف الموظفين والأهداف الاستراتيجية للأمانة، و تطبيق لائحة إدارة الأداء الوظيفي بما يتماشى مع نظام الخدمة المدنية، وتسجيل ميثاق أداء وظيفي إلكترونياً، وإدارة الأهداف التي تم إضافتها بتعديلها أو حذفها أو إضافة أهداف جديدة من شاشة طلب تسجيل ميثاق الأداء.

كما يسمح بتقديم ملاحظات من قبل المدير المباشر حول أهداف الموظف، والاحتفاظ بكافة تفاصيل الإجراءات التي تمت على الأهداف إلى أن وصلت لصيغتها النهائية، وإتاحة مرحلة أخرى للتعديل على الميثاق وفقاً لتقييم منتصف السنة.