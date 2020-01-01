ما لا تعرفه عن البيت الفخم الذي عاش فيه غصن في طوكيو

طوكيو (صدى):

كشفت وسائل إعلام يابانية ، عن البيت الفخم الذي عاش فيه كارلوس غصن، المدير المطاح به لتحالف “رينو-نيسان” لصناعة السيارات، خلال الشهور السبعة الأخيرة، وربما يكون قد انطلق منه في هروبه من القضاء الياباني، في حي كثيف الأشجار بطوكيو .

ونقلت وسائل الإعلام اليابانية عن جيران غصن ، قائلة ، إنه من المستحيل ألا يلاحظ سكان الحي واحدا من أشهر المديرين التنفيذيين في العالم أو السيارة السوداء التي كانت تقف ساكنة فيما يبدو على مقربة كلما كان موجودا بالبيت.

يٌذكر أنه تطل ثلاث كاميرات لاسلكية للمراقبة الأمنية من شرفة فوق مدخل البيت. وتقضي شروط الكفالة بتركيب كاميرات عند مدخل البيت لمراقبته فيما تمكن بعد كل ذلك من الهروب .

وكان غصن قد صرح الثلاثاء الماضي، أنه فر إلى لبنان هربا من النظام القضائي “الفاسد” في اليابان، في خطوة مذهلة أثارت تساؤلات حول كيفية إفلات واحد من أبرز رجال الأعمال في العالم من السلطات لاسيما بعد أن سلم جوازات سفره بموجب شروط الكفالة.