فيديو صادم لرئيس شركة أدوية توفى فجأة أثناء تقديم نصائح لإطالة العمر !

طوكيو(صدى):

في مفارقة مثيرة للدهشة ، توفي رئيس شركة منتجات صحية فجأة على المسرح أثناء إلقائه نصائح حول الحياة المديدة وطول العمر الإفتراضي للإنسان .وفشلت جميع المساعي لإنقاذ الرجل صاحب الـ 65 عام وتأكدت وفاته بسكته قلبية .

وما أثار الجدل هو خوف الجمهور من أن تكون وفاته بسبب الإصابة منتجات الشركة ، لكن إدارة الشركة نفت ذلك .

وتقوم تلك الشركة على أساس صناعة منشطات من الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج بعض الأمراض بقيمة 75 دولار لكل زجاجة .

وكان رئيس الشركة المتوفي ” تشن بيوين ” قد جمع ثروة قدرها 860 ألف دولار ، واكتسب حب الجميع بأعماله الخيرية حتى فاجأته المنية .