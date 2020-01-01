نقل نشاط البراءات من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية البدء بممارسة مهامها واختصاصها باكتمال نقل نشاط براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لقرار تنظيم الهيئة، والذي يقضي بأن تكون الهيئة الجهة المعنية بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وستباشر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدءً من اليوم الأربعاء 6/5/1441 هـ الموافق 1 يناير 2020م، جميع الأعمال والمهام المتعلقة بالبراءات والتي كانت تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

إذّ تصبح الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجهة المسؤولة عن تسجيل كافة الحقوق لهذه المجالات وصيانتها وإنفاذها لترسيخ بيئة مشجعة ومحفزة للمبدعين ورواد الأعمال على العمل المثمر في كافة مجالات العلوم والتقنية، مما يدفع برفع مستوى الابتكار في المملكة للوصول إلى مجتمع معرفي منتج للملكية الفكرية.

الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد وقعت منذ إنشائها 3 اتفاقيات للمسار السريع في فحص طلبات براءات الاختراع مع مكاتب البراءات العالمية حيث بدأ العمل بتفعيل الاتفاقية مع كوريا الجنوبية في يوليو الماضي بينما يتم تفعيل الاتفاقية مع كلا من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من اليوم ١ يناير 2020، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز منظومة العمل بمجال البراءات وبناء القدرات والذي من شأنه يؤدي إلى تحفيز لجذب الاستثمار ونقل التقنية وتوطينها وصولًا إلى التنوع الاقتصادي تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠.

ودعت الهيئة العموم في حال رغبتهم بزيارة صفحة البراءات أو التسجيل في أي من مجالات الملكية الفكرية للبراءات من خلال الرابط

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أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421 ) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.