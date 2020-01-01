شاهد.. جندي سوري يكشف طريقة انضمامه للجماعات الإرهابية بليبيا عن طريق تركيا

وكالات(صدى):

نجحت قوة من الجيش الوطني الليبي في أسر جندي سوري ، في معسكر اليرموك ، جاء إلى ليبيا عن طريق تركيا للمحاربة مع الجماعات الإرهابية .

و نشرت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي ، مقطع فيديو للجني الأسير قال فيه ، ” كنت بقاتل مع جماعة السراج ، جابونا على ليبيا عن طريق تركيا “.

وأضاف ، الأول إحنا طلعنا من الداخل السوري وتوجهنا لغازي عنتاب ومن هناك أخذنا طيارة وتم نقلنا لاسطنبول ، قعدنا فيها عدد من الأيام حتى رتبوا أوراقنا بعد ذلك تم نقلنا إلى ليبيا .

وتابع ، نزلنا في مطار معيتيقة ثم وصلنا المعسكر وجلسنا فيه عدد من الأيام حتى تم ترتيب أوراقنا ثم توجهنا للمعركة .