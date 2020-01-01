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  3. شاهد.. جندي سوري يكشف طريقة انضمامه للجماعات الإرهابية بليبيا عن طريق تركيا

شاهد.. جندي سوري يكشف طريقة انضمامه للجماعات الإرهابية بليبيا عن طريق تركيا

شاهد.. جندي سوري يكشف طريقة انضمامه للجماعات الإرهابية بليبيا عن طريق تركيا
وكالات(صدى):

نجحت قوة من الجيش الوطني الليبي في أسر جندي سوري ، في معسكر اليرموك ، جاء إلى ليبيا عن طريق تركيا للمحاربة مع الجماعات الإرهابية .

و نشرت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي ، مقطع فيديو للجني الأسير قال فيه ، ” كنت بقاتل مع جماعة السراج ، جابونا على ليبيا عن طريق تركيا “.

وأضاف ، الأول إحنا طلعنا من الداخل السوري وتوجهنا لغازي عنتاب ومن هناك أخذنا طيارة وتم نقلنا لاسطنبول ، قعدنا فيها عدد من الأيام حتى رتبوا أوراقنا بعد ذلك تم نقلنا إلى ليبيا .

وتابع ، نزلنا في مطار معيتيقة ثم وصلنا المعسكر وجلسنا فيه عدد من الأيام حتى تم ترتيب أوراقنا ثم توجهنا للمعركة .


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