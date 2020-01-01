سمو ولي العهد ومحمد بن زايد أبرز القادة العرب لعام 2019

حمود العنزي(صدى):

كشف موقع RT عن القائد الأبرز في العالم العربي لعام 2019، وذلك وفق نتائج تصويت الاستفتاء الذي تم طرحه لاختيار القائد الأبرز واستمر لمدة 9 أيام بمشاركة 13 مليون شخص من مختلف دول العالم.

وجاء الشيخ محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي في المرتبة الأولى، ليحصد لقب القائد الأبرز في العالم العربي لعام 2019، بينما تولى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المرتبة الثانية.

وحصل على المرتبة الثالثة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بينما جاء في المرتبة الرابعة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.