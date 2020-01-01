شارب السفير الأمريكي يشعل غضب كوريا الجنوبية
أغضب هاري هاريس السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية الشعب الكوري؛ بسبب ظهوره بشارب ذكرهم بمرحلة تاريخية غير مرغوبة.
ودافع هاريس عن قراره بإطالة شاربه، بعداتهامه بتقليد قادة الاستعمار اليابانيين، الذين كانوا يربون شواربهم.
واتهم كوريون جنوبيون مناهضون للولايات المتحدة، السفير هاريس، الذي تولى منصبه في يوليو 2018، باتباع نهج غير محترم وقهري تجاه بلادهم.
وحكمت اليابان كوريا الجنوبية ما يقرب من 40 عاما، وكان الحكام اليابانيون الثمانية، الذي حكموا كوريا الجنوبية، يطيلون شورابهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90230 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ..
.. مااظنهم الا غيرانين من الشنب ، لأنه مايطلع لهم شعر في وجيههم ..
.. اذكر واحد فلبيني له ثلاث شعرات او اربع نابتات بحبة خال في طرف حنكه تحت الفم ، ومربيهن تاركهن يطولن ومكشخ فيهن ، ( هو غير مسلم للمعلوميه ) ..