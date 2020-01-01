شارب السفير الأمريكي يشعل غضب كوريا الجنوبية

واشنطن(صدى):

أغضب هاري هاريس السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية الشعب الكوري؛ بسبب ظهوره بشارب ذكرهم بمرحلة تاريخية غير مرغوبة.

ودافع هاريس عن قراره بإطالة شاربه، بعداتهامه بتقليد قادة الاستعمار اليابانيين، الذين كانوا يربون شواربهم.

واتهم كوريون جنوبيون مناهضون للولايات المتحدة، السفير هاريس، الذي تولى منصبه في يوليو 2018، باتباع نهج غير محترم وقهري تجاه بلادهم.

وحكمت اليابان كوريا الجنوبية ما يقرب من 40 عاما، وكان الحكام اليابانيون الثمانية، الذي حكموا كوريا الجنوبية، يطيلون شورابهم.