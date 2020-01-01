4 خطوات بسيطة للتخلص من دهون الفخذين والحصول على قوام مثالي
تعتبر دهون الفخذين من أكثر الدهون صعوبة في التخلص منها وتنتشر لدى النساء أكثر من الرجال نتيجة لقلة الحركة والتغيرات الهرمونية .
ووفقاً للأطباء فإن التخلص من دهون الفخذين ليس من المستحيل كما هو شائع ، وإنما ينبغي الإلتزام بأربع خطوات تحقق لكي الرشاقة والقوام المتناسق ، وهي كالتالي :
1- النظام الغذائي : فعليكي أن تعتمدي على الخضراوات والفاكهة وتضعي بعض البدائل الصحية في قائمة طعامك كزيت الزيتون والحبوب الكاملة .
2- تخفيف الضغط العصبي : فكثير ما يراودك الرغبة في الطعام بشراهه نتيجة للقلق والتوتر ، خففي من ذلك الشعور وكوني عملية ولا تفجري طاقتك العاطفية في الطعام .
3- النوم الكافي : فيكفي أن تنامي من 7 إلى 8 ساعات لتقليل إفراز الهرمون المسؤول عن الجوع وضمان التمثيل الغذائي على النحو المطلوب .
4- التمارين : ستكسبك سعادة وراحة نفسية أيضاً ، سواء أكان مع المجموعة من خلال الجيم أو إذا مارستي مجرد رياضة المشي .
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