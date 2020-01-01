4 خطوات بسيطة للتخلص من دهون الفخذين والحصول على قوام مثالي

أميرة خالد(صدى):

تعتبر دهون الفخذين من أكثر الدهون صعوبة في التخلص منها وتنتشر لدى النساء أكثر من الرجال نتيجة لقلة الحركة والتغيرات الهرمونية .

ووفقاً للأطباء فإن التخلص من دهون الفخذين ليس من المستحيل كما هو شائع ، وإنما ينبغي الإلتزام بأربع خطوات تحقق لكي الرشاقة والقوام المتناسق ، وهي كالتالي :

1- النظام الغذائي : فعليكي أن تعتمدي على الخضراوات والفاكهة وتضعي بعض البدائل الصحية في قائمة طعامك كزيت الزيتون والحبوب الكاملة .

2- تخفيف الضغط العصبي : فكثير ما يراودك الرغبة في الطعام بشراهه نتيجة للقلق والتوتر ، خففي من ذلك الشعور وكوني عملية ولا تفجري طاقتك العاطفية في الطعام .

3- النوم الكافي : فيكفي أن تنامي من 7 إلى 8 ساعات لتقليل إفراز الهرمون المسؤول عن الجوع وضمان التمثيل الغذائي على النحو المطلوب .

4- التمارين : ستكسبك سعادة وراحة نفسية أيضاً ، سواء أكان مع المجموعة من خلال الجيم أو إذا مارستي مجرد رياضة المشي .