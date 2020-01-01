بعد اتهامها بابتزاز المشاهير.. وساما العاهل المغربي قد يُسحبا من دنيا بطمة

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وثيقة قضائية نشرتها صحف مغربية ، تكشف قرار سحب جواز السفر من الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ، ومنعهما من السفر بسبب قضيتهما واتهامهما بإدارة حساب “حمزة مون بيبي” الخاص بابتزاز المشاهير وفضحهم عبر تطبيق سناب شات.

ويأتي تسريب الوثيقة بعد أن قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، في جنوب المغرب، متابعة المغنية المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، في حالة سراح، أي محاكمتهما من دون اعتقالهما، وإلزامهما دفع كفالة مالية قدرها 500 ألف درهم مغربي، لكل واحدة منهما.

وأظهرت الوثيقة أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية وجه للشقيقتين تهم: “المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال”، و”بث أقوال وصور بدون الترخيص من الغير تمس بسمعته”.

وأكدت مصادر إعلامية ، أنه بما أن دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، ستجري محاكمتهما مغربيا، بموجب القانون الجنائي، يبقى واردا سحب وسامين اثنين كان العاهل المغربي محمد السادس وشح بهما المغنية المغربية.