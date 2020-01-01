بالفيديو .. «بدور البراهيم » تثير ضجة عارمة بعد ظهورها بلا حجاب !

الرياض(صدى):

تسبب فيديو جديد للفاشينيستا بدور البراهيم في صدمة كبيرة لمتابعيها بعد ظهورها لأول مرة بلا حجاب .

وظهرت بدور وهي تتحدث لأحد معجبيها دون حجاب ، وانتشر الفيديو بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي وسط تساؤلات عن خلعها للحجاب بالفعل وتفاصيل الفيديو الذي تم نشره لها .

وكانت “بدور ” قد أثارت الجدل مؤخراً في عدة مناسبات منها دخولها على خط الإنتقاد لهند القحطاني وهجومها عليها ودعوتها لها بأن تعود للفطرة السوية .

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