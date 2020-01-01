بطولات الهلال تُنصبه الأكثر انتصارا خلال هذا العقد

نواف السالم(صدى):

حقق نادي الهلال، العديد من البطولات التي جعلته النادي الأكثر انتصاراً خلال عقد كامل منذ بداية 2010 وإلى نهاية 2019 .

حيث تصدر الهلال القائمة بعد تحقيقه 178 فوز في دوري المحترفين، وجاء الاهلي والنصر في المركز الثاني بـ149 انتصار، ثم الشباب رابعاً بـ117، يليه الاتحاد بـ115 فوز، ثم الفتح سادساً بـ93، والتعاون سابعاً 85، والفيصلي ثامناً 79، والرائد تاسعاً 77، والاتفاق عاشراً بـ76 انتصار.

كما تمكن من تحقيق جميع البطولات الممكنة، من دوري وكاس الملك، وكأس ولي العهد، والسوبر، ودوري أبطال آسيا.