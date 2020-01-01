«التقاعد» تكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول المحافظ الإستثمارية ذات العائد المرتفع
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم صحة الأنباء المتداولة حول فتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع والتي تروج لها روابط وهمية مدعية الإنتماء لبعض الصحف .
وحذرت مؤسسة التقاعد من الإنسياق وراء تلك الأنباء التي تحتال على الجمهور باسم المؤسسة أو قيادتها الإدارية العليا بهدف النصب عليهم تحت زعم الإستثمار .
كما نبهت الجميع على أهمية استقاء المعلومة من البوابة الإلكترونية للمؤسسة ، والبعد عن المواقع الإلكترونية المشبوهة .
وكانت أنباء قد تداولت في سياق إخباري على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بفتح محافظ استثمارية بالمؤسسة على غير الحقيقة .
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