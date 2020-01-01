«التقاعد» تكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول المحافظ الإستثمارية ذات العائد المرتفع

عادل الحربي(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم صحة الأنباء المتداولة حول فتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع والتي تروج لها روابط وهمية مدعية الإنتماء لبعض الصحف .

وحذرت مؤسسة التقاعد من الإنسياق وراء تلك الأنباء التي تحتال على الجمهور باسم المؤسسة أو قيادتها الإدارية العليا بهدف النصب عليهم تحت زعم الإستثمار .

كما نبهت الجميع على أهمية استقاء المعلومة من البوابة الإلكترونية للمؤسسة ، والبعد عن المواقع الإلكترونية المشبوهة .

وكانت أنباء قد تداولت في سياق إخباري على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بفتح محافظ استثمارية بالمؤسسة على غير الحقيقة .