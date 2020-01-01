ميلشيات الحشد الشعبي بالعراق تبدأ الإنسحاب من أمام السفارة الأمريكية

بغداد(صدى):

بدأت أنصار ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق الإنسحاب من أمام السفارة الأميركية في بغداد قبل قليل .

ودعت مديرية إعلام الحشد الجماهير المتواجدة قرب السفارة إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية ، على أن يتم الإنسحاب بالكامل من المنطقة الخضراء التي تضم السفارات والمقرات الحكومية ببغداد .

وكشفت مصادر عن حدوث اشتباكات بين ميلشيات الحشد الشعبي وحزب الله العراقي الموالي لإيران وأفراد الأمن أمام السفارة الأمريكية ، وفقاً للعربية نت .

وكانت الولايات المتحدة قد ارسلت اليوم الأربعاء قواتها الخاصة ” المارينز ” للسيطرة على أحداث الشغب العارمة بعد اقتحام السفارة .

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