ميلشيات الحشد الشعبي بالعراق تبدأ الإنسحاب من أمام السفارة الأمريكية
بدأت أنصار ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق الإنسحاب من أمام السفارة الأميركية في بغداد قبل قليل .
ودعت مديرية إعلام الحشد الجماهير المتواجدة قرب السفارة إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية ، على أن يتم الإنسحاب بالكامل من المنطقة الخضراء التي تضم السفارات والمقرات الحكومية ببغداد .
وكشفت مصادر عن حدوث اشتباكات بين ميلشيات الحشد الشعبي وحزب الله العراقي الموالي لإيران وأفراد الأمن أمام السفارة الأمريكية ، وفقاً للعربية نت .
وكانت الولايات المتحدة قد ارسلت اليوم الأربعاء قواتها الخاصة ” المارينز ” للسيطرة على أحداث الشغب العارمة بعد اقتحام السفارة .
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