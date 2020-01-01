بدء حملة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ( اخدمها) الإرشادية

حامد العمري(صدى):

حملة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ( اخدمها) الإرشادية والتي تتبع حملات سابقه بدات بحملة (( احذر )) عن متبقيات المبيدات وهذه الحمله للتوعية والإرشاد عن تقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه وفوائده.

انطلقت صباح هذا اليوم من مقر مكتب الوزاره بالطائف الحمله التوعوية عن التقليم وفوائده وذلك في مزرعة المواطن /عبدالله ساعد الطلحي بالشفا مع المرشدين الزراعيين في قسم الإرشاد بالمكتب مع مجموعه من المزارعين وتخلل الزياره شرح من رئيس قسم الإرشاد المهندس / زهير السليماني عن أهمية التقليم لشجيرات الورد وأشجار الفواكه ومواعيد وطرقه.

وقال المهندس السليماني انه سوف يتم توقف الري عن الأشجار وذلك خلال الفتره مابين شهر نوفمبر _حتى شهر فبراير وذلك حسب المنطقة والطقس ونوع التربة

ويتم بعد هذه الفتره القيام بجميع العمليات الزراعيه المختلفه من ري وتسميد وتقليم وتنظيف الأحواض وترتيبها وازالتها من الحشائش.

ومن فوائد تقليم الأشجار وشجيرات الورد مايلي:

يعمل التقليم على إزالة الفروع والاغصان التالفه والميتة والتخلص من الفروع الضعيفه. ويعمل على تقويتها وتجديدها.

كما يعمل التقليم على تحسين المظهر الجمالي للشجره وعلى سرعة النمو و تهوية الشجره ودخول كميات كافيه من ضوء الشمس لداخل الشجره.اما

بالنسبه لتقليم العنب فمن المعروف أن العنب يثمر من قصبه عمرها سنه على قصبه عمرها سنتين، وعلى سبيل المثال فإن شجرة العنب تتكون من الجذع الرئيسي يتفرع من فرعين أو أكثر حسب طريقة التربية، هذه الفروع يخرج منها قصبات لاتثمر، تقص القصبه على عين واحده تسمى قصبه تجديد في العام الأول، وفي العام الثاني يخرج منها قصبه تقص على ثلاثه عيون وهي القصبه المثمره، وهكذا تقلم باقي القصبات.

وتم تطبيق طرق تقليم العنب عملي على الطبيعة .

بالنسبة للورد يفضل أن تتم عمليات التقليم له بدايه من 10 يناير.

وهناك بعض النصائح والإرشادات قبل القيام بالعمليات الزراعيه ومنها:

يجب اختيار الموعد الصحيح لعملية التقليم وهو يبدأ تقريبا مع بداية شهر يناير.

يجب إزالة جميع السرطانات أسفل الأشجار بالكامل

يجب أن تكون الأدوات والمقصات معقمه ونظيفه حرصا على عدم انتشار الأمراض مابين الأشجار أثناء عمليات التقليم

بعد عمليات التقليم يفضل أن ترش الأشجار بمبيد حشري فطري.

كما استمع الجميع للمهندس / ابراهيم منصور والمتعاون من قبل شركة الحميدي الزراعية عن طريقة تقليم الورد والطرق الحديثه فى زيادة الانتاج وعن افضل الطرق المستخدمه لتقليمه واوصى المزارعين بعد القص المحافظة الشديده على الاشجار من الفواكة والورد من انتقال الفيروسات .