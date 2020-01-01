بالفيديو.. مرام البلوشي: «الحريم يتحملن الضغط أكثر من الرجال»

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، عن السبب الذي أدى إلى تعرضها لجلطة قلبية في مايو 2019 ، لافتة إلى الضغوط التي قد تتعرض لها المرأة على عكس الرجل.

وقالت مرام البلوشي إنها فشلت في كسر الروتين اليومي لحياتها وهو ما تسبب في إصابتها، لافتة إلى أن مرورها بوعكة صحية صعبة جعلها تغير أسلوب حياتها، الذي كان يدور ما بين البيت والشغل فقط.

وتابعت في تصريحات تلفزيونية: ” نحن كحريم نستطيع أن نفعل أكثر من شيء في وقت واحد وهذا يسبب ضغوطا لنا، بعكس الرجال لا يستطيعون القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، ولكن نحن نتحدث في التليفون ونتحمل الأبناء ونقف في المطبخ وكل هذه الأمور ضغوط “.