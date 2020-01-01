شاهد.. أول صور لسيارة جينيسيس GV80

نيويورك(صدى):

شهدت الساعات الأولى من عام 2020 ، انتشار عدد من الصور لسيارة جينيسيس GV80 سيارة SUV، وهي كورية الصنع.

وتعتبر جينيسيس GV80 هي من أفخم سيارات (إس يو في)، وهي أول سيارة مرتفعة عن الأرض ستنضم إلى أسطول سيارات جينيسيس الفخمة التي يتم صنعها بشكل تجاري .

وتصميم جينيسيس GV80 مستمد من نسختها الاختبارية GV80 التي ظهرت ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات 2017 أي قبل أكثر من عامين ، كما أنها تحمل لمسات مستمدة من جينيسيس G90 2020 المحدثة .

ومن المقرر أن يتم إطلاق السيارة في كوريا الجنوبية، بينما يشهد معرض نيويورك للسيارات 2020 في شهر إبريل القادم على الإطلاق العالمي لـ أول سيارة SUV فخمة كورية.