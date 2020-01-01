القائم باعمال السفارة السعودية في الأردن يقوم بزيارة تفقدية لمشروع مركز الملك سلمان لتوزيع السلال الغذائية

سعيد العجل(صدى):

قام الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العتيق القائم باعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بالإنابة في المملكة الأردنية الهاشمية بزيارة تفقدية لمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لتوزيع السلال الغذائية على الاشقاء الأردنيين والسوريين والفلسطينيين والبالغة 42 الف سلة يرافقه الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ممثلاُ عن مركز الملك سلمان للإغاثة ومندوب عن الشركة المنفذة للعطاء.

حيث جرى الوقوف على عمليات التعبئة والتغليف والتأكد من صلاحية المواد وجودتها والاسماء التجارية المتفق عليها بالإضافة للكميات والاوزان واليات التغليف والكشف الحسي على المواد الغذائية ومدى جودتها ومدى التزام الشركة ببنود العقد المبرم بين الطرفين .

واكد سعادة القائم بالاعمال بالانابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الاردن الأستاذ محمد بن عبد العزيز العتيق على حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة لتقديم يد العون للمحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع العالم ، مشيداً بالذراع الإنساني للمملكة والمتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والذي يقوم بالعديد من البرامج النوعية الاغاثية والذي جعل منه مثالا عالمياً يحتذى به خصوصاً في ظل ما يوليه المركز من إهتماما دائم بالفئات الأشد حاجة وتقديم البرامج الاغاثية المختلفة لهم في كافة مناحي الحياة ،مشيراً في الوقت نفسه بالإجراءات التي يتبعها فرع المركز بالأردن في تنفيذ المشاريع .

من جانبه أكد الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان على سعي مركز الملك سلمان للاغاثة المستمر لمضاعفة الجهود الانسانية التي يقدمها لكافة المتضررين أينما وجدوا تحقيقاً للتوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – وانسجاماً مع رسالة المملكة الإنسانية، مشيراً في الوقت ذاته الى الرسالة الانسانية التي بتبناها المركز باشراف معالي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة بالعمل على تلمس إحتياجات المستضعفين وتلبيتها إنطلاقا من توجه المملكة الانساني .