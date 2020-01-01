«الأرصاد » تحذر 4 مناطق من أمطار رعدية ورياح على مدار 6 ساعات

الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية في 4 مناطق بالمملكة .

وأوضحت ” الأرصاد” أن التحذير يشمل مناطق مكة المكرمة ، وجازان ، والباحة ، وعسير ، على مدار 6 ساعات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساءً .

وأكدت “الأرصاد ” أن الحالة المذكورة ستسبب تدني في مدى الرؤية منبهة الجميع خاصةً قائدي المركبات بضرورة تخفيف السرعة والبعد عن مجاري السيول والإلتزام بتعليمات السلامة .