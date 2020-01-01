«الأرصاد » تحذر 4 مناطق من أمطار رعدية ورياح على مدار 6 ساعات
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية في 4 مناطق بالمملكة .
وأوضحت ” الأرصاد” أن التحذير يشمل مناطق مكة المكرمة ، وجازان ، والباحة ، وعسير ، على مدار 6 ساعات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساءً .
وأكدت “الأرصاد ” أن الحالة المذكورة ستسبب تدني في مدى الرؤية منبهة الجميع خاصةً قائدي المركبات بضرورة تخفيف السرعة والبعد عن مجاري السيول والإلتزام بتعليمات السلامة .
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