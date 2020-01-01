« الزكاة والدخل » تكشف طريقة سداد مستحقات الزكاه بنظام التقسيط

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الأربعاء إمكانية سداد الزكاة المستحقة على الأشخاص بالتقسيط مادام الفرد عاجزاً عن سدادها بالكامل .

وأوضحت “الزكاه والدخل ” في بيان لها أنه يمكن التقدم بطلب السداد بالتقسيط إلكترونياً مع توضيح قيمة القسط والدفعة التي ستدفع مقدماً ، وأسباب عدم القدرة على السداد مدعومة بمستندات .

واشترطت الهيئة ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها المبلغ ، لعدم الدخول في حيز الزكاه للمدة الجديدة .

كما نبهت أنه يمكن إلغاء نظام التقسيط في الحالات التالية :

1- توقف المكلف عن دفع قسطين متتاليين .

2- إذا توقف عن دفع 3 أقساط متفرقة .

3- إذا اتضح أن أموال الهيئة معرضة للضياع .