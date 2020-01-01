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د. التويجري يمدد تكليف مديرّي إرادة الخرج ونفي العام

د. التويجري يمدد تكليف مديرّي إرادة الخرج ونفي العام
سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراريّ تمديد تكليف شملت مستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج ، و مستشفى نفي العام .
وتفصيلا تم تمديد تكليف الدكتور ممدوح بن صالح الهادي مديراً لمستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج .
كما أصدر د. التويجري قراراً بتمديد تكليف عبدالله بن الحميدي صنهات مديراً لمستشفى نفي العام .
وتأتي هذه القرارات بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .
من جانبه عبر ” المكلفان ” عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .


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