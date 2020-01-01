د. التويجري يمدد تكليف مديرّي إرادة الخرج ونفي العام

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراريّ تمديد تكليف شملت مستشفى ارادة للصحة النفسية بالخرج ، و مستشفى نفي العام .

وتفصيلا تم تمديد تكليف الدكتور ممدوح بن صالح الهادي مديراً لمستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج .

كما أصدر د. التويجري قراراً بتمديد تكليف عبدالله بن الحميدي صنهات مديراً لمستشفى نفي العام .

وتأتي هذه القرارات بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

من جانبه عبر ” المكلفان ” عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .