حساب المواطن يوضح تأثير شراء مستفيد لمزرعة على الدعم

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ، في رده على سؤال أحد المستفيدين من الدعم تأثير شرائه مزرعةً جديدةً على مبلغ الدعم الذي يتقاضاه من البرنامج.

ورد حساب المواطن على المستفيد ، قائلاً ، إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 26 استحقاق يناير المقبل.