آلاف الوظائف تطرق أبواب المملكة بعد السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة

علي القحطاني(صدى):

رحب رجال الأعمال والمستثمرون بالمملكة بقرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة ، مؤكدين أنه سيعمل على زيادة الفرص الإستثمارية لفتح أسواق جديدة و توفير فرص عمل بما ينعكس على الناتج القومي .

وتوقع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عجلان العجلان توفير 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة ، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة ، بالإضافة لـ 30 ألف وظيفة دوام جزئي .

كما توقع العجلان ، زيادة النشاط الإستثماري في المملكة ، حيث سيزيد افتتاح المطاعم وتوسع أنشطتها بنسبة 11 % ، كما يزيد نشاط قطاع الترفيه بنسبة 9 % ، كما سيصل الإنفاق الإستهلاكي إلى 100 مليار ريال سنوياً مما يعزز أرباح الكيانات التجارية بالمملكة والناتج القومي .

إقرأ أيضاً :