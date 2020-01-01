إعلان موعد المقابلات الشخصية لوظائف جامعة الشمالية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الحدود الشمالية عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائف الإعادة في عدد من كليات الجامعة، والتي تم الإعلان ‏عنها عبر موقع الجامعة مُسبقًا.

وقالت الجامعة إنه على المقبولين إحضار بطاقة الهوية الوطنية وجميع الوثائق الأصلية لمطابقتها، وكذلك إحضار أوراق قبول دراسة اللغة أو الماجستير إن وجدت.

وشددت على التقيد بموعد الحضور بمقر الكلية المعلن، وسوف يسقط حق من لم يحضر وثائقه الأصلية للمطابقة أو من يتغيب عن الموعد المحدد.

وجاءت تفاصيل الإعلان كما هو موضح في الصور أدناه