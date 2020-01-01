راغب علامة يكشف سبب ابتعاده عن طرح ألبومات غنائية

بيروت(صدى):

قال الفنان راغب علامة إن السبب الذي دفعه لطرح ألبومات غنائية في السنوات الأخيرة هو أن الزمن تغير.

ولفت راغب علامة إلى أن المجال تطور، وأن الناس قديما كانوا يسافرون بالحصان أو الجمال ويستخدمون الاستراحات ومع الوقت تواجدت الطيارة، وقال ”إحنا حاليا بالنسبة للألبومات أصبحنا في زمن الطيارة“.

وأضاف: لما كنا بنبدأ نحضر لألبوم كنا نسهر ونشوف الكاسيت والصورة ونلاقي الناس مستنية على الأبواب لاقتناء شريط الألبوم ولكن كله بقى على الأبليكشن دلوقتي.