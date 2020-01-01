الهلال يرفض طلب البليهي برفع أجره السنوي إلى الضعف

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، توقف المفاوضات بين إدارة نادي الهلال ووكيل أعمال المدافع علي البليهي الذي يوشك على دخول الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع نادي الهلال، عقب رفض النادي طلب البليهي برفع أجره السنوي المالي إلى الضعف .

واشارت المصادر إلى أن اللاعب طلب من وكيل أعماله تلقي العروض من الأندية الأخرى بعد دخول الفترة الحرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليختار ما يناسبه منها في حال لم يحسم تجديده عقده الحالي.

وعلى الجانب الآخر ، عاود اللاعبون تدريباتهم بعد الفوز الكبير على العدالة، في حين يغلق الروماني رزافان التدريبات مساء اليوم، حيث يتأهب الفريق لمواجهة قوية أمام الفيصلي مساء الجمعة في مرحلة دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، وسيشهد اللقاء عودة اللاعب سالم الدوسري بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال بطولة العالم للأندية .