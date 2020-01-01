بالفيديو.. ستينية تحصد المركز الأول بلياقتها في مسابقة رقص

لندن(صدى):

حصدت ديبي ماكجي، مذيعة التلفزيون والراديو البريطانية وراقصة الباليه السابقة، وشريكها المحترف كيفين كليفتون، المركز الأول في مشابقة رقص متفوقة على من هم أصغر منها سناً .

ونجحت ماكجي التي يتجاوز عمرها الـ60 عاماً نجحت مع شريكها (40 عاماً) في خطف الأنظار، وحازا على إعجاب لجنة التحكيم التي تتكون من كريج ريفيل هوروود وموتسي مابوسي وبرونو تونيولي وشيرلي بالاس .

وقدمت ماكجي ورفيقها عرضهمأ الراقص على أغنية “Jingle Bells” للمغني الإيطالي الكندي مايكل بوبلي وحصلا على أفضل 40 نقطة من جميع العروض المشاركة.